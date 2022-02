Quick Step-Alpha Vinyl in het openingsweekend: geen Ballerini en Declercq

Quick Step-Alpha Vinyl heeft zijn teams voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne vrijgegeven. 5 renners dubbelen: Iljo Keisse, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Zdenek Stybar en Bert Van Lerberghe. In de Omloop is Kasper Asgreen erbij, zondag rijdt Fabio Jakobsen in Kuurne.