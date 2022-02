Hartproblemen na corona groot gevaar voor renners: "Wie niet rust, speelt met zijn leven"

"Corona is helemaal nog niet van de baan", stelt Kris Van der Mieren meteen. "De laatste dagen en weken heb ik al heel wat signalen gekregen van besmette renners die de nodige problemen hebben. Zelfs met complicaties aan de hartspier."

De link met het verhaal van Tim Declercq is dan snel gemaakt. Declercq liep onlangs corona op en moet nu door een ontsteking aan zijn hartzakje een streep trekken door zijn voorjaar.

"Er is al heel wat wetenschappelijk materiaal over de invloed van corona. Vooral duursporters lopen gevaar op complicaties aan hun hartspier (myocarditis) of hartzakje (pericarditis)."

"Er is zowel op korte als lange termijn gevaar. Als daar een ontsteking zit, kun je hartritmestoornissen krijgen of zelfs hartfalen. Op lange termijn kan er littekenweefsel ontstaan, waardoor je opnieuw hartritmestoornissen of hartfalen kunt krijgen. Je moet daar dus zéér goed mee oppassen."