Sportoase: "Het wordt moeilijk om 400m-schaatsbaan rendabel te maken"

"Heel veel mensen zullen moeten samenwerken voor dit project"

Is het bouwen van zo'n baan een realistisch project in ons land? De Wereld Vandaag belde met Michael Schouwaerts, directeur van Sportoase Group, een van de grootste uitbaters van sportinfrastructuren in Vlaanderen, en legde de vraag aan hem voor.

Ook in Nederland is topschaatsbaan verlieslatend: "Eindverantwoordelijkheid moet bij overheid liggen"

Belgische schaatstoppers moeten vandaag de dag de noordergrens oversteken, om gebruik te kunnen maken van de Nederlandse faciliteiten en zich er te meten met Nederlandse toppers. Kan de Nederland in dit dossier een voorbeeld zijn?

"In Nederland is het model iets anders. Daar is het een participatie tussen enerzijds de gesubsidieerde federaties en anderzijds enkele rijkelijk gesponsorde private teams die heel wat middelen ter beschikking stellen om te kunnen trainen in de schaatsbanen. Maar vergeet niet dat de schaatscultuur in Nederland over vele jaren heen opgebouwd is."



Toch moest ook de iconische schaatsbaan Thialf in Heerenveen vorig jaar gered worden van een faillissement door de overheid. "Bij zo'n project moeten er heel veel verschillende partijen samenwerken, maar je kan niet voorbij aan een eindverantwoordelijkheid die bij de overheid ligt."