Minister van Sport: "Willen investeren, maar 400m-schaatsbaan kost 50 miljoen euro"

KBSF-voorzitter Corné Lepoeter kwam na het goud van Swings zaterdag in de massastart tot volgende conclusie: "De vraag is niet meer óf die 400m-baan er komt, maar waar en wanneer. Dat is een maatschappelijke verplichting." De Ochtend op Radio 1 wierp Weyts die vraag voor de voeten. "Er zijn momenteel 2 onderzoeken lopende", antwoordde de sportminister. "We hebben met Sport Vlaanderen 3 schaatsbanen in eigen beheer: Herentals, Hasselt en Liedekerke. Daarnaast zijn er nog enkele private." "We willen verder investeren, maar we willen dat weloverwogen doen op grond van een onderzoek. In Herentals bekijken we of er 1 of 2 nieuwe pistes kunnen komen van 30 op 60 meter, dat is voor shorttrack, ijshockey en kunstschaatsen. Voor Hasselt bekijken we ook dat scenario van 1 of 2 pistes van 30 op 60m, maar ook de mogelijkheid tot een 400m-baan." Weyts waarschuwt wel dat zo'n lange baan een heel grote investering is: "Tussen droom en daad staan in deze geen wetten, maar vooral praktische bezwaren. Je moet weten dat de factuur toch wel oploopt tot 50 miljoen euro, en dat voor een beperkt gebruik." "Je moet ook weten dat er een 400m-piste ligt in Eindhoven op nog geen uurtje afstand. Dat zijn elementen die zeker in de overweging worden meegenomen."

"Nederland zal altijd het schaatsmekka blijven"

De Vlaamse overheid kan zelf maar voor 3 à 4 miljoen euro tussenkomen. "Je moet dus op zoek gaan naar private partners. Dat is natuurlijk geen eenvoudige opdracht. " "Je moet ook altijd vertrekken vanuit het besef dat Nederland altijd het mekka zal blijven. Het is net daar dat onze atleten zich kunnen meten met de toppers. Dat zijn ook overwegingen." De studies worden over een maand opgeleverd.

Wat vindt de minister trouwens van de 2 schaatsmedailles, goud voor Swings en brons voor shorttrackster Hanne Desmet. Er wordt niet altijd veel verwacht, maar moeten we niet ambitieuzer zijn?



Weyts: "We zijn verschrikkelijk ambitieus. 10 jaar geleden had niemand gedacht dat we nu naar huis zouden komen met 2 medailles. Ik denk dat dit natuurlijk vooral komt door het talent en de inzet van die atleten, maar ook mede door een sterk gefocust Vlaams topsportbeleid."



"We hebben onze mensen en middelen vooral geconcentreerd op diegenen die het talent en de wil hebben om top 8 te halen. Vroeger gingen we uit van Europees niveau, nu ligt de lat hoger op wereldniveau."



"Dat zijn moeilijke keuzes, maar dat beleid werpt zijn vruchten af."





De samenwerking met Nederland loont. "Mocht er geen 400m-baan komen, is dat zeker het alternatief. Dan is er de mogelijkheid dat we inzetten op shorttrack en skeeleren in Vlaanderen en dat de talenten van de lange baan samenwerken met Nederland."