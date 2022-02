Belgische schaatsvoorzitter: "Vraag is niet óf 400m-baan er komt, maar waar en wanneer"

Lepoeter had Swings gisterennamiddag even aan de lijn. "Hij was natuurlijk enorm blij en trots. Ik heb hem gezegd dat je vaak de beste kan zijn in de sport, maar daarom niet altijd wint. Gisteren was er geen twijfel mogelijk wie meer dan Bart die titel zou verdienen."



Het was opvallend hoe iedereen - tot Irene Schouten en de rest van schaatsminnend Nederland toe - het Swings gunde. Lepoeter is niet verrast: "Ik had die vraag vooraf al in de pers gekregen. En ja, het wordt Bart absoluut gegund. Bart is zo vaak ook de beste, misschien wel altijd de beste. En na gisteren mogen we zeggen dat hij de allerbeste massastartrijder van dit moment is."



Swings heeft geschiedenis geschreven. "Met dit goud en het zilver van 2018 heeft Bart zich gekroond tot beste Belgische olympische wintersporter in de geschiedenis. Het is ook voor ons als schaatssport mooi dat we voor de 2e Spelen op een rij met medailles naar huis komen."

"Verdienste in eerste instantie voor sporter en zijn omkadering"

Het is van 1948 geleden dat België nog eens 2 olympische wintermedailles kon veroveren in één editie. Hoe komt het dat het nu wel lukt en vroeger niet? Lepoeter: "Allereerst heb je een sporter nodig die over de talenten beschikt, die inzet toont en heel hard werkt."



"De verdienste is in eerste instantie voor de sporter en zijn omkadering. Op de achtergrond proberen wij zo goed als mogelijk de sporters te faciliteren. Als alles samenvalt, zijn er mooie dingen mogelijk."



Swings en Desmet wonen en trainen in Nederland. Dat speelde ook een belangrijke rol: "Goede trainingsomstandigheden zijn van groot belang. Hanne en haar broer Stijn trainen sinds 2018 met het Nederlandse team mee in Heerenveen. Ze trainen daar met de beste shorttrackers ter wereld op een van de beste banen ter wereld."



"Dat geeft hen de mogelijkheden om grote stappen vooruit te zetten, met het resultaat dat we gezien hebben. Daarom hebben we ook 4 jaar geleden een speciaal contract afgesloten met Nederland en dat blijkt goed uitgepakt te hebben."



Lepoeter vindt niet dat België een bijfiliaal is van Nederland. "Absoluut niet, ik ben zelf Nederlander, maar woon al 20 jaar in België. Ik voel me meer Vlaming dan Nederlander. Dat er zoveel Nederlanders in de Belgische schaatssport actief zijn is correct, maar dat is omdat de sport daar groter is", erkent hij wel de impact van onze noorderburen.



"Daarbij komt natuurlijk het feit dat wij in België geen 400-meterbaan hebben, zodat Bart ook niet in de mogelijkheid is om in België te trainen."



Het brons van Hanne Desmet, het goud van Bart Swings.

"Vraag is niet of 400-meterbaan er komt, maar waar en wanneer"

Op het vlak van infrastructuur is er de voorbije jaren al duchtig gepraat. "Er is al lang gepraat over of die baan er komt en er lopen wat onderzoeken. Maar ik denk dat na gisteren de vraag niet meer moet zijn óf die baan er komt, maar dat de vraag moet zijn wanneer en waar."



"Zodat we onze jeugd de mogelijkheden kunnen bieden om in de voetsporen te treden van deze olympische idolen. Dat lijkt me een maatschappelijke verplichting. In mijn optiek gaan de komende maanden die gesprekken anders gevoerd worden."



Lepoeter raakte even al de opvolging aan. "We zijn daar hard mee bezig. Zowel in shorttrack als in langebaan hebben we een jongerenploeg. Die zouden richting 2026 in Milaan samen met onze gevestigde top weer moeten meedoen voor de medailles."



"Ik ben ervan overtuigd dat we op een heel goede weg zijn en dat er talent is dat dat kan."



Swings heeft zelf nog niets over zijn toekomst gezegd, maar wat denkt Lepoeter? "Ik denk dat hij fysiek zeker de capaciteiten heeft om nog 4 jaar door te gaan. Je ziet meer schaatsers die op 35-jarige leeftijd nog heel goed presteren. Maar het is aan Bart en zijn entourage om dit te evalueren. Ik heb nog geen signalen gekregen, dus wij gaan ervan uit dat we de komende jaren nog veel plezier aan Bart Swings gaan beleven."

Morgen rond 19 u. feestelijke ontvangst op schaatsbaan in Mechelen