Wout van Aert staat scherp voor voorjaar: "Ik wil iets later pieken en een Monument winnen"

"Het voorjaar is altijd wel kort, met weinig kansen. Het is wel de bedoeling om iets later te pieken dan het afgelopen jaar. De Omloop zal er snel zijn. Na Parijs-Nice en vanaf de Tirreno hoop ik op mijn best te zijn."

Versterkte Jumbo-Visma-brigade

"We zijn hier ook met het grootste deel op stage in Tenerife. Het is de bedoeling dat we met meer jongens in de finale zullen geraken. Dat was in het verleden toch af en toe anders. Als je ver van de finish geïsoleerd zit, is het altijd moeilijker koersen."

"We zijn uiteraard versterkt. Ik denk dat iedereen dat wel kan zien. We hebben deze winter heel hard gewerkt om beter te zijn als groep. We hebben al veel meetings gehad over het voorjaar en hebben veel samen getraind."

Wat met Van der Poel?

Het is voorlopig ook nog gissen naar het vormpeil van de concurrentie. Neem nu bijvoorbeeld Mathieu van der Poel. De Nederlander sukkelde lange tijd met de rug, maar lijkt de trainingen nu wel goed te verteren.

"Ik denk zeker dat hij in het tweede deel van het voorjaar goed kan zijn", schat Van Aert de kansen in. "We krijgen de laatste tijd iets meer te zien van Mathieu, dan we gewoon zijn. Het lijkt er wel op dat hij echt aan het trainen is. Ik hoorde eerst dat het rusten was en een beetje fietsen."

"Ondertussen rijdt hij toch stevige tochtjes. Ik ben blij om dat te zien. Ik denk dat de koers Mathieu nodig heeft. Het was een beetje akelig, of hij wel terug op niveau zou kunnen geraken. Ik ga ervan uit dat hij zijn tijd zal nemen. Ik kan zijn paraatheid of blessure niet zo goed inschatten. Ik hou er wel rekening mee dat we hem nog zullen zien in de klassiekers."