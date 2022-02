Biatleet Johannes Thingnes Bø verovert op massastart 4e olympische titel in Peking

De Noorse biatleet Johannes Thingnes Bø heeft zijn vierde gouden medaille gewonnen op de Olympische Winterspelen in China. Hij snelde in het Zhangjiakou National Biathlon Centre naar de titel in de massastart.

Thingnes Bø haalde het ondanks vier strafrondes voor de Zweed Martin Ponsiluima (twee missers), tweede op 40 seconden. Zijn landgenoot Vetle Sjaastad Christiansen (drie missers) werd derde op 1 minuut en 12 seconden.

De 28-jarige Noor won eerder al goud in de sprint, de aflossing en de gemengde aflossing en was goed voor brons in de 20 km individueel. Alleen in de achtervolging viel hij, als vijfde, naast het podium.

Zijn vierde gouden medaille betekent ook dat hij zijn Franse rivaal Quentin Fillon-Maillet een beetje naar de schaduw duwt. Die kon zijn 6e medaille op deze Spelen pakken, maar viel naast het podium.