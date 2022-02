Na basketbal, nu ook ijshockey: federatie wil 3x3-format op Winterspelen 2030

Herinnert u zich het 3x3-basketbaltoernooi op de Olympische Spelen in Tokio nog? De internationale ijshockeyfederatie alleszins wel. Het wil het succes van het nieuwe format overhevelen naar het ijs. Het doel: 3x3-ijshockey op de olympische agenda op de Winterspelen in 2030.

Het 3x3-format blijft de sportwereld binnendringen. De internationale ijshockeyfederatie IIHF wil dat "3 tegen 3-ijshockey" op het programma komt op de Olympische Winterspelen van 2030.

"Het is belangrijk voor het hockey om een nieuw format aan te brengen. Voor landen is het gemakkelijker om 12-13 spelers te vinden, dan om een ploeg te vormen van 22 spelers", zei de IIHF-voorzitter Luc Tardif op een persconferentie op de Winterspelen in Peking.

Instrument om de sport verder te ontwikkelen Luc Tardif, IIHF-voorzitter

"Het is ook een instrument om de sport verder te ontwikkelen. Andere sporten hebben dat ook al gedaan", aldus Tardif, die verwees naar het rugby (met rugby sevens), volleybal (met beachvolley) en basketbal (met 3x3).



"Daarenboven hebben jongeren ook niet meer het geduld om wedstrijden van twee uur of meer te volgen". De kortere spelperiodes in de 3x3-variant spelen daar handig op in.

Winterspelen 2030