Canadese ijshockeyvrouwen nemen de fakkel weer over van Amerikaanse rivaal

Van 2002 tot 2014 hadden de Canadese vrouwen 4 keer op een rij de olympische titel in de wacht gesleept, maar in Pyeongchang werden ze in de shoot-outs voetje gelicht door de Verenigde Staten.

Die klap zinderde 4 jaar later nog na, zeker in de hoofden van de vrouwen die er toen bij waren. Zoals Marie-Philip Poulin, die al haar frustraties kwijt kon in de 2-0: eerst de puck roven en dan uithalen.

In de 2e periode maakte uitblinkster Poulin, nog altijd maar 30, er ook nog 3-0 van. Zo is haar status in haar thuisland nog wat groter, want na haar winning goals in de finales van 2010 en 2014 kreeg ze al de bijnaam Captain Clutch. Omdat ze ook in Pyeongchang in de finale scoorde, deed ze dat nu al 4 keer op een rij.

Ondanks de 3-0 op het bord gaven de Amerikanen het niet op. 2 keer raakten ze de paal bij 2 van de maar liefst 40 schoten die ze op doel afvuurden. 2 keer ging de puck er ook in, maar de 3-2 van Kessel viel te laat, op 13 seconden van het einde.