Dopingjager Van Eenoo verklaart groen licht voor Valijeva: "Voorlopig startrecht"

"Het is belangrijk om te benadrukken dat het geen uitspraak ten gronde is", zegt dopingjager Peter Van Eenoo. "Er wordt dus niet geoordeeld over de dopingplas zelf."

Het is ook belangrijk om niet voorbarig te oordelen of veroordelen.

Volgens Van Eenoo heeft het rechtscollege "in eer en geweten een beslissing genomen". "Er werden inderdaad wat argumenten gebruikt die niet in de code van het Wereldantidopingagentschap staan", zegt hij. "Maar ze moesten dan ook oordelen bij uitzonderlijke omstandigheden."

"Het is ook belangrijk om niet voorbarig te oordelen of veroordelen. Omdat het een Russische atlete is, wordt alles onder een vergrootglas gelegd. Maar ze is nog maar 15 jaar oud, dus bij het uitbreken van het dopingschandaal van 2014 was ze nog maar 7."

Van Eenoo legt ook de complotdenkers, die denken dat het Rusada alles in de doofpot wil stoppen, het zwijgen op. "Er zijn genoeg waarborgen in het systeem die gebruikt kunnen worden", besluit hij.