IOC: "Als Valijeva in top 3 eindigt, volgt er geen medailleceremonie"

Kamila Valijeva testte in december al positief op een verboden middel, maar dat nieuws raakte pas tijdens de Olympische Winterspelen bekend. Het IOC zat met de handen in het haar en schoof de beslissing door naar het Internationaal Sporttribunaal TAS.

Het TAS oordeelde dat Valijeva toch mag deelnemen aan de korte kür en de vrije kür en daar legt het IOC zich nu ook bij neer. "We zullen de rechtsgang volgen", klinkt het bij het Internationaal Olympisch comité.

Maar het IOC neemt ook zijn voorzorgen: als Valijeva in de top 3 eindigt van het kunstschaatsen, zal er geen medailleceremonie volgen. Pas als de dopingzaak is afgesloten, zullen er medailles worden uitgereikt.

Als Loena Hendrickx zou verrassen in de individuele competitie en samen met Valijeva in de top 3 zou eindigen, zal ze dus ook moeten wachten om haar olympische medaille in handen te krijgen.

Ook de gouden medaille die Rusland veroverde mét Valijeva in de teamcompetitie, wordt voorlopig nog niet uitgedeeld. "Het zou ongepast zijn om die medailleceremonie te laten doorgaan", aldus het IOC.

Voor een volledige uitspraak in de zaak is het wachten op het International Testing Agency (ITA), bevoegd voor dopingcontroles tijdens de Winterspelen. Mogelijk volgt die uitspraak pas na het einde van de Spelen op 20 februari.

Het IOC ziet de bui al hangen en vraagt dan ook aan de Internationale Schaatsunie ISU om 25 atleten startrecht te geven in de vrije kür, als Valijeva dinsdag in de top 24 van de korte kür zou eindigen.