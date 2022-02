Twee toptalenten op podium BK meerkamp bij mannen, Maudens viert bij vrouwen

Vooraf sprak Maudens de ambitie uit om zich te plaatsen voor het WK in Belgrado, maar daar kwam ze niet bij in de buurt. Met 4.212 punten bleef ze ruim onder haar persoonlijk record op de vijfkamp, dat 4.569 punten bedraagt. De 60m horden was met 8.74 degelijk, hoogspringen met 1m70 al ietsje minder. Kogelstoten was met 13m42 opnieuw op niveau, verspringen viel met 6m10 wat tegen. Vooral de 800m was met 2:25.00 niet overtuigend.