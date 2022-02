TAS spreekt zich maandag uit over dopingzaak rond Kamila Valijeva

Valijeva kwam deze Winterspelen al in actie met het landenteam. Ze had een groot aandeel in de Russische overwinning, maar de medailleceremonie laat door haar zaak nog altijd op zich wachten.

Het 15-jarige toptalent is ook de topfavoriete voor de individuele competitie waarin ook Loena Hendrickx zal aantreden. Valijeva trainde vandaag, net als de voorbije dagen, in Peking. Ze kwam opnieuw ten val en leek even in tranen voor ze door haar coach werd gerustgesteld.