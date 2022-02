Overzicht: hoe zit de dopingzaak rond Kamila Valijeva in elkaar en wat zijn de voorlopige gevolgen?

Positieve uitslag raakt pas bekend op 8 februari

Het Russische antidopingagentschap Rusada nam een dopingtest af bij Valijeva op 25 december 2021 na het Russische kampioenschap in Sint-Petersburg. Omdat Rusland geen lab heeft dat erkend wordt door het Wereldantidopingagentschap (WADA), werd het staal onderzocht in het WADA-lab van Stockholm.

Dat lab rapporteerde op 8 februari dat het de verboden substantie trimetazidine had gevonden in het staal van Valijeva. Dat is de dag na de finale van de landencompetie in het kunstschaatsen op de Winterspelen. Valijeva had een groot aandeel in de gouden medaille voor de Russen.

Volgens de antidopingreglementen werd Valijeva dan voorlopig geschorst en door die voorlopige schorsing mag ze niet deelnemen aan wedstrijden zoals de Winterspelen.



Omdat de dopingtest werd afgenomen door het Rusada, is het Rusada ook de bevoegde instantie die een eventuele schorsing of straf moet uitspreken en niet het IOC of het WADA.