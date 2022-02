Bart Swings is gerustgesteld: "De snelheid zit goed, dat moest ik weten voor de massastart"

In 2014 werd Bart Swings 10e op de 1.500 meter, in 2018 6e, nu in Peking 13e. Je zou denken dat dat een ontgoocheling is, maar Swings zit met andere dingen in zijn hoofd.

"Buiten mijn start ben ik tevreden over mijn rondjes. Ik neem veel positieve dingen mee naar de massastart, zoals mijn snelheid. Mijn topsnelheid is er en ook het verval kan ik beperken. Dat zijn 2 goeie punten."

"Ik had op voorhand niet geweldig veel van deze 1.500 meter verwacht. Van de 5 kilometer had ik dat wel, daarom dat ik toen meer ontgoocheld was. Maar dit was een goeie wedstrijd om mee te pikken."

Swings wist dat hij minder zou schaatsen, omdat hij zich op bepaalde onderdelen van het spel minder heeft toegelegd. "De laatste jaren heb ik mij meer gefocust op de massastart. Dan moeten er andere dingen wijken?"