Mathias Vosté uiterst aangeslagen na laatste plaats: "Ik blokkeerde volledig"

Mathias Vosté had in de Wereldbekers schaatsen regelmatig mooie prestaties neergezet. Dat hoopte hij in Peking ook te doen, met een plaats in de middenmoot als doel. Maar het werd uiteindelijk de laatste plaats.

"Dit is niet de rit die ik wou rijden", reageert een emotionele Vosté. "Niets ging goed, van begin tot einde. De opwarming ging nochtans goed, maar het leek alsof ik tijdens de rit blokkeerde."

"Eigenlijk zat het er vanaf het begin niet in. Ik voelde al tijdens de wedstrijd dat het niet liep en zag het bij de kruising ook aan mijn coach. Alleen kon ik er op dat moment niet veel meer aan doen."

"Ik weet ook niet wat ik er nog meer over kan zeggen. Een paar jaar geleden twijfelde ik nog (over zijn toekomst als schaatser, red), maar het ging steeds beter en de twijfels waren weg. Nu zit ik met veel vragen."