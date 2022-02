Bart Swings haalt de top 10 niet op de 1.500 meter, Nederlander Nuis verlengt titel

4 jaar geleden eindigde Bart Swings nog op de 6e plaats op de 1.500 meter, maar in Peking liep het deze keer een stuk minder. Swings belandde als notoire trage starter snel in de donkerrode cijfers tegenover de toppers. Hij zette nog wel aan in het tweede deel, maar zijn 1'45"82 was slechts goed voor de 13e tijd.

Voor Mathias Vosté werd zijn debuut helemaal een afknapper. De voormalige skeeleraar raakte nooit in zijn ritme en kon de laatste plaats niet vermijden. Met 1'49"93 bleef hij meer dan 4 seconden boven zijn persoonlijk record.

De strijd om het goud werd net als in Pyeongchang uitgevochten tussen de Nederlanders. Toen moest Kjeld Nuis afreken met Patrick Roest, deze keer was het Thomas Krol die hem met een olympisch record onder druk zette.

Maar het antwoord van Nuis mocht er zijn. Na het wereldrecord is hij nu ook houder van het olympische record, in 1'43"21. Voor de 32-jarige Nuis is het al de 3e gouden medaille, na de dubbelslag op de 1.000 en 1.500 meter 4 jaar geleden.