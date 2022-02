Vandenbempt: "Ogen van Union spuwen vuur, Club Brugge is een bouwwerf"

In de maand waarin de troon van Union had moeten wankelen, is de leider nog verder uitgelopen op zijn concurrenten. "Het was een fenomenale prestatie", vatte analist en commentator Peter Vandenbempt het samen. Maar wie daagt Union uit in de play-offs?

"Club Brugge blijft een bouwwerf"

Club Brugge leed zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen tegen AA Gent. Er is nog geen man overboord, maar de zorgen lijken me groter dan de trainer en de spelers op dit moment willen laten uitschijnen. Als Gent woensdag wat efficiënter was geweest in de Beker, dan waren het 2 nederlagen in 4 dagen geweest. Club voetbalde zeker beter dan in Gent, maar er zijn op dit moment veel onzekerheden, als je het mij vraagt. Het lijkt toch nog een beetje een bouwwerf. Het is niet dat het plots veel beter loopt na anderhalve maand Alfred Schreuder dan voor de winterstop met Philippe Clement. Schreuder is wel heel ongeduldig en wisselt opvallend snel en veel. Vormer en Dost, twee Nederlanders, waren toch heel blij met het vertrek van Clement - het liep niet zo goed - maar ze moesten nu al twee keer bij de rust naar de kant. Dat is voor het vertrouwen ook niet geweldig, denk ik. Jack Hendry was wat mij betreft de beste verdediger bij Club Brugge dit seizoen, maar hij zat ook snel weer op de bank. En voorts is het een ongelofelijk geschuif met spelers en systemen, met als exponent nieuwkomer Denis Odoi, die gisteren in één match op 4 posities is gezet.

Als je de rekening begint te maken, is het tot op heden toch een heel matig seizoen van Club Brugge.

Schreuder zei achteraf overigens zelf dat de eerste helft goed was - terecht, dat vond ik ook - maar ging dan toch aan het wisselen. "Ik had de indruk dat we in de tweede helft wat meer op counters zouden lopen", was zijn uitleg.

Maar Mats Rits als wingback aan de buitenkant, dat is toch niet zijn positie. Hij had het loopvermogen van Odoi nodig centraal, zei Schreuder, maar na dik tien minuten gooide hij dat toch weer om. Alles bij elkaar lijkt me dat toch weer te veel. Club Brugge heeft nood aan stabiliteit en duidelijkheid. Schreuder zoekt daar ook wel naar, nu de nieuwkomers er ook zijn.

Als je de rekening begint te maken, is het tot op heden toch een heel matig seizoen van Club Brugge. Bijvoorbeeld heeft het maar 6 van zijn 13 thuiswedstrijden kunnen winnen. 48 punten, vorig jaar had Club er op dit tijdstip 60. En daarbij ook - een teken aan de wand - 7 keer rood. Dat is heel erg veel, al moet ik wel zeggen dat de rode kaart voor Noa Lang gisteren nu echt wel niet ernstig was.

"AA Gent en Genk doen nog mee voor top 4"

Voor AA Gent was het de eerste overwinning na de winterstop. Wat mij betreft doen ze wel nog mee voor de top 4. Op voorwaarde dat ze het goede voetbal en de vele kansen die ze de voorbije weken konden forceren, ook blijven omzetten in doelpunten. Naast Union vind ik Gent misschien wel de betere ploeg in de hoogste klasse. En 5 punten achter op Anderlecht is met 8 matchen op de kalender ook niet onoverkomelijk. Vooral omdat Anderlecht na Nieuwjaar toch ook geen toonbeeld is van stabiliteit. Met Tissoudali en Depoitre echt fit en in vorm - en Vadis Odjidja misschien ook - zou AA Gent in principe nog beter moeten zijn.

En ik zet er in de schaduw ook nog Racing Genk bij, want die spelen de komende anderhalve week nog twee inhaalwedstrijden. Als ze winnen tegen Leuven en KV Mechelen, komen ze op 4 punten van Anderlecht.

Ik wil er toch even op wijzen dat Genk van die 4 topclubs die het de voorbije weken mochten proberen tegen Union, toch de enige was die Union één helft toch echt in de problemen heeft gebracht.