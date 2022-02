Cum laude na 4 examens: zo dribbelde Union op meesterlijke wijze voorbij het vierluik

Voor het vierluik: "Laat ze het nu maar eens bewijzen"

Union begint met een voorsprong van 7 punten op Antwerp en Club Brugge aan het vierluik. In de heenronde haalde het tegen dezelfde 4 teams slechts 4 op 12, geen al te best voorteken.

Na Genk: "Nu nog altijd voor top 8 gaan? Onzin!"

De eerste zege, tegen Genk, is meteen een controversiële, door de winnende strafschop in de 100e minuut. Die - misschien wel onterechte penalty - overschaduwt het patroon dat zich ook de komende matchen zal aftekenen: Union laat de bal aan de tegenstander, maar krijgt zelf wel de meeste en de beste kansen.

Mignolet redt Club Brugge, enige puntenverlies voor Union

De uitmatch naar Club Brugge is op papier de zwaarste opgave voor Union. "Je krijgt het gevoel dat Club Union van de mat zal vegen", klinkt het op voorhand nog in podcast 90 minutes.

Maar niets is minder waar: de match eindigt op een scoreloos gelijkspel, maar dat is vooral te danken aan het sterke werk van Simon Mignolet in het Brugse doel. Club ontsnapt aan een nederlaag, het zal het enige puntenverlies van Union zijn in het vierluik.

Stand na Club Brugge: