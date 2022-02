Club Brugge-coach verklaart tactiek: "Odoi op 4 posities uitspelen was vooraf niet het plan"

Bij de rust gisteren gooide Alfred Schreuder zijn aanpak helemaal om in een beladen topper tussen Club Brugge en Gent. De coach voerde 2 wissels door en gaf Denis Odoi tot 4 keer toe een andere rol. "We hadden meer snelheid nodig op het middenveld", deelde de trainer op de persconferentie mee.

"Hij zoekt nog een beetje naar het beste systeem", reageerde Hans Vanaken na de wedstrijd op de aanpak van zijn trainer. Alfred Schreuder voerde bij de rust 2 wissels door en liet Denis Odoi 4 posities bekleden. Voor de wissels heeft de coach van Brugge een duidelijke verklaring: "Ik voelde dat er meer omschakelmomenten zouden komen na de 0-1. We misten snelheid op het middenveld, dus ging Ruud Vormer naar de bank." In zijn plaats kwam Skov-Olsen. Aanwinst Adamyan verving dan weer Dost in de spits."Hij kon met zijn loopacties in de rug bij Gent voor meer gevaar zorgen. De kans die hij krijgt, moet hij eigenlijk maken. Dan krijg je een andere match." Maar Denis Odoi op 4 verschillende posities plaatsen. Dat kon toch niet in het wedstrijdplan staan? "Vooraf is dat niet de bedoeling", gaf Schreuder toe. "Maar we weten dat hij op heel wat posities uit de voeten kan. Ik heb hem op het middenveld gezet om voor extra loopvermogen te zorgen."



Er zijn nog wedstrijden genoeg, we moeten enkel naar onszelf kijken. Alfred Schreuder

Ondanks zijn wissels zag Alfred Schreuder positieve elementen in het spel van Brugge. "Ik vond dat wij een prima eerste helft speelden. Een lange bal verdedigden we niet goed en zo incasseerden we meteen een doelpunt."

Club liep tegen een efficiënt Gent aan en ziet zo Union weglopen in de stand. De voorsprong van de leider bedraagt intussen 12 punten. "De kloof met Union is groot", gaf Schreuder toe. "Maar het is nog veel te vroeg om daarnaar te kijken. Er zijn nog wedstrijden genoeg, dus we moeten enkel naar onszelf kijken."

Alfred Schreuder gaf na de wedstrijd een verklaring voor zijn aanpak.

