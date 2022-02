Coronabesmetting dwingt veldrijder Emiel Verstrynge om seizoen vroegtijdig te beëindigen

De 20-jarige Emiel Verstrynge was dit seizoen een van de referentiepunten bij de beloften.



In Middelkerke veroverde hij de Belgische beloftetitel. Op het WK moest Verstrynge vrede nemen met zilver na zijn ploegmaat Joran Wyseure.

"Ik keerde gezond terug uit de Verenigde Staten", zegt Verstrynge. "Maar zaterdag merkte ik in mijn thuiswedstrijd in Maldegem dat er iets aan de hand was."

Verstrynge reed naar een anonieme 20e plaats in Maldegem. En nu weet hij waarom. "Mijn gevoel van vermoeidheid werd bevestigd door een positieve coronatest."

"Ik zit nu in quarantaine. Om mezelf de tijd te geven om goed te genezen, hebben we besloten om vroegtijdig een punt achter mijn fantastisch seizoen te zetten. Het is spijtig, want ik was erg gemotiveerd om er in februari nog wat van te maken."

"Ik ben trots op wat ik het voorbije seizoen bereikt heb. Ik ben ook dankbaar dat ik voor de ogen van mijn thuispubliek in Maldegem mijn seizoen kon afsluiten", besluit Verstrynge.