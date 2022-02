Brian Priske: "Iedereen haat Antwerp. We zullen entertainen als we moeten entertainen"

Door de rode kaart voor Birger Verstraete had Antwerp het nog verrassend moeilijk tegen het zwaar gedecimeerde Kortrijk. "Birger maakte het ons moeilijk vandaag, maar ik hou daarvan", verrast Priske in zijn speech in de kleedkamer.

"Jullie zullen me gek verklaren, maar hij heeft ons de overwinning bezorgd. Die rode kaart was wat we nodig hadden." "Geef jullie premies dan maar aan mij", speelt Verstraete er zelf met een kwinkslag op in.

Priske beseft dat het (nog) geen champagnevoetbal is dat Antwerp speelt. "Iedereen haat ons, daar hebben we het al over gehad (hij verwijst ook naar de woede bij Kortrijk, dat ondanks zijn ondertal toch moest spelen)."

"We zullen mooi voetbal spelen als de zon schijnt. We zullen entertainen als we moeten entertainen. Maar nu draait het om de 3 punten en die nemen ze ons niet meer af."

Waarna Priske zijn spelers nog een laatste keer opjut: "Nu wil ik jullie loos zien gaan in deze kleedkamer!"