Mali en het Gambia van Tom Saintfiet houden elkaar in balans op Afrika Cup

Tom Saintfiet, de Belgische bondscoach van Gambia, begon tegen Mali met Jallow (Seraing) en Marreh (AA Gent) aan de aftrap. Ook centrale verdediger Colley (ex-Genk) is een oude bekende van de Jupiler Pro League. Bij Mali begon voormalig Standard-speler Djenepo in de basis.



Mali had het meeste van het spel en voetbalde ook de meeste kansen bij elkaar, maar ook Gambia was gevaarlijk. Voor de rust raakte het twee keer het doelkader.



Op een doelpunt was het wel lang wachten. Pas tien minuten voor tijd kon Koné een penalty verzilveren die er gekomen was na tussenkomst van de VAR.



In het slot ging Gambia nog op zoek naar een punt en dat lukte, opnieuw met hulp van de VAR. Die kende in de laatste minuut ook Gambia een strafschop toe na hands, Bologna-aanvaller Barrow nam zijn verantwoordelijkheid: 1-1.



Bij Gambia viel Kortrijk-speler Badamosi in. Hij verving Jallow in de 83e minuut. Standard-verdediger Sissako bleef op de bank bij Mali. Beide landen tellen 4 punten na 2 duels. Gambia neemt het donderdag op tegen Tunesië in zijn laatste groepsmatch, Mali treft dan Mauretanië.