Club Brugge introduceert "explosieve" Tajon Buchanan: "Ronaldo is voorbeeld"

Het verwachtingspatroon is bijzonder hoog: Club Brugge hoopt de komende maanden (en jaren) te smullen van Tajon Buchanan. Het 22-jarige Canadese talent maakte indruk in de MLS en kan eindelijk het shirt van blauw-zwart aantrekken. "Noa Lang is een topkerel", vertelt hij op stage in Spanje.