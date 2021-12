Rafael Nadal verliest bij comeback in Abu Dhabi van Andy Murray

Door een blessure aan zijn linkervoet zag Rafael Nadal dit jaar een groot deel van zijn seizoen in rook opgaan. De twintigvoudig grandslamwinnaar moest verstek geven voor Wimbledon en de Olympische Spelen en kwam niet meer in actie sinds zijn snelle exit op het ATP-toernooi van Washington begin augustus.



Nu vierde de 35-jarige tennisser in Abu Dhabi eindelijk zijn terugkeer. Al was oude rivaal Andy Murray in 1 uur en 50 minuten dus wel te sterk. "Het is goed terug een wedstrijd te spelen", vertelde Nadal na afloop van de partij.



"Ik heb bij mijn comeback zeker geen slechte match gespeeld. Het was heel lang geleden. Mijn gevoel na deze partij is positief", sloot de Spanjaard af.