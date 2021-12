Nederlander Peter van der Veen stapt op als coach van Lommel

Peter van der Veen was sinds augustus T1 bij Lommel, nadat hij eerder de assistent was geweest van de Engelsman Liam Manning. Van der Veen leidde in het verleden verschillende Nederlandse nationale jeugdploegen. Hij won in 2019 met de U17 van Oranje het EK en bereikte de halve finales van het WK. Hij was in het verleden ook aan de slag in de jeugdopleiding van Ajax.



Nu vertrekt hij om persoonlijke redenen bij Lommel, de huidige nummer 7 in de 1B Pro League. "Het was mij een genoegen en een geweldige ervaring om de afgelopen 1,5 jaar bij Lommel SK te werken", reageert Van der Veen op de clubwebsite.



"Het is nu tijd voor mij om terug te gaan naar Nederland en me daar te richten op de toekomst. Maar ik wil alle supporters, de spelers, de staf, de club en de City Football Group (die in mei 2020 eigenaar werd van Lommel SK, red) hartelijk bedanken voor de steun die ik heb gekregen."



CEO Mike Green: "Peter heeft zich enorm ingezet in zijn rol, zowel als assistent-coach als na de overgang naar zijn rol als onze hoofdcoach in augustus."



"Zijn energie en enthousiasme voor het spel zijn aanstekelijk geweest en Peter vertrekt met onze oprechte dank. We wensen hem het allerbeste voor zijn toekomstige carrière."



Assistent Luiz Ferreira zal vrijdag op de bank zitten tijdens de thuismatch tegen Waasland-Beveren. De club gaat intussen op zoek naar een nieuwe coach.