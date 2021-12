Jérôme Guéry verovert brons in strijd met top 10 van de wereld

In de eerste ronde bleven slechts vier combinaties foutloos. In de barrage kon de Zweedse olympische kampioen per ploeg, Henrik Von Eckermann met zijn Belgische ruin King Edward, als eerste de nul vasthouden.

Maar de Britse olympische kampioen Ben Maher deed dat met Explosion nog 59 honderdsten sneller.

Winst leek een bijna onmogelijke opdracht, maar Jérôme Guéry ging vol zijn kans. Hij reed zo snel mogelijk van hindernis naar hindernis, maar dat werd hem op de muur fataal.

Met 4 strafpunten en een chrono van 53"98 kon onze landgenoot toch nog de Fransman Kevin Staut achter zich houden voor het brons.

Guéry, op de Olympische Spelen in Tokio goed voor brons met de jumpingploeg, houdt 75.000 Zwitserse frank (72.000 euro) over aan zijn derde plaats.