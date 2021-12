Cute! Lando Norris krijgt een knuffel van zijn Vlaamse mama Cisca

Cisca Wauman

Lando Norris (22) mag dan wel uit Engeland komen, hij voelt zich ook half Belgisch. Zijn mama Cisca Wauman komt uit ons land.

Daarom racete Norris al met de Britse en de Vlaamse vlag op zijn helm. Wat een keer tot commotie leidde, maar daar was hij zich niet van bewust.

In tegenstelling tot Max Verstappen, de zoon van Sophie Kumpen, woonde Norris nooit in ons land. Met de feestdagen stak hij wel regelmatig het Kanaal over. Om frieten met Belgische mayonaise te eten!