F1-rijder Lando Norris racet met Vlaamse leeuw op helm

En daar is de 19-jarige autocoureur best trots op. In de Formule 2 reed hij al met een Vlaamse leeuw op zijn bolide, in de Formule 1 staat er straks een op zijn helm.

Lando Norris racet onder Britse vlag. Hij is ook geboren over het Kanaal, maar zijn mama komt uit ons land.

Lando Norris werkt straks de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De Vlaamse Brit begint vanaf de 8e plaats aan de op twee na laatste race van het Formule 1-seizoen.

Norris is trouwens niet de enige F1-coureur met roots in ons land. Ook de mama van de Nederlander Max Verstappen, Sophie Kumpen - is een Vlaamse. Verstappen is geboren in Hasselt en groeide op in Belgisch Limburg.

