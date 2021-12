IN BEELD: Braziliaanse kampioen deelt gratis tattoos uit aan supporters

De club had zo'n dertig tatoeëerders verzameld in het stadion van de club. De fans stonden urenlang te wachten in de regen in Belo Horizonte om een van de vier clubtattoo's te laten zetten: een afbeelding van de trofee, van een haan (de clubmascotte), van het stadion of de leuze "de haan heeft gewonnen".

Sommige supporters kampeerden een nacht voor de stadionpoorten om zeker aanspraak te kunnen maken op een tattoo. Atlético Mineiro betaalde de tattoo's, maar vroeg wel om een kilo voedsel te doneren aan goede doelen.