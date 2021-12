ITF laat tennistoernooien in China doorgaan: "Anders straffen we miljard mensen"

Het tennis is al enkele weken in de ban van de zaak-Peng Shuai, de Chinese tennisster die begin november beschuldigingen van aanranding uitte aan het adres van een Chinese toppoliticus. Ze leek daarop even van de wereld verdwenen, tot er beelden van de 35-jarige Chinese opdoken.



De WTA blijft evenwel bezorgd om het welzijn van Peng Shuai en of ze zich wel vrijuit kan bewegen en vrij kan spreken. De WTA besloot om die reden alle toernooien voor volgend seizoen in China en Hong Kong op te schorten.



De ITF gaat niet zover. Het laat haar toernooien voor senioren en junioren voorlopig gewoon doorgaan. "We willen niet een miljard mensen straffen door zo'n maatregel te nemen", zei Haggerty.



"Als overkoepelende organisatie in het tennis steunen we vrouwenrechten. De beschuldigingen moeten onderzocht worden. Maar ik herinner eraan dat wij als ITF verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het tennis op het basisniveau."