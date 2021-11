Oostenrijker Dominik Thalhammer is opvolger van Yves Vanderhaeghe

Deze voormiddag kwam het onverwachte nieuws dat Cercle Brugge na de eerste thuiszege van het seizoen afscheid nam van coach Yves Vanderhaeghe. Enkele uren later heeft de groen-zwarte vereniging al zijn opvolger bekendgemaakt.

Dominik Thalhammer moet Cercle Brugge, dat nog op de voorlaatste plaats staat, naar veiliger wateren leiden. De Oostenrijker kan niet zo veel adelbrieven voorleggen.

Van 2011 tot 2020 was Thalhammer bondscoach van de Oostenrijkse nationale vrouwenploeg. Daarna was hij meer dan een jaar aan de slag bij LASK Linz. Hij loodste Linz vorig seizoen naar de vierde plaats en een Europees ticket, maar hij werd in september ontslagen door de slechte resultaten.

"In het verleden was Dominik Thalhammer ook al 10 jaar actief in verschillende functies voor de Oostenrijkse voetbalbond, waaronder in de ontwikkeling van jonge spelers", zo luidt het bij Cercle.

"Als coach staat hij bekend als iemand die high intensity voetbal op de mat brengt met veel pressing en een gezonde agressiviteit naar voren. Hij moet, samen met zijn assistenten Jimmy De Wulf en Miron Muslic, groen-zwart zo snel mogelijk uit de degradatiezone halen."