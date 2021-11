Nog Rode Duivels testen positief: Thorgan Hazard en Koen Casteels in isolatie

Thorgan Hazard speelde vorige week nog met de Rode Duivels en stond afgelopen weekend 90 minuten op het veld in de Bundesliga-wedstrijd tegen Stuttgart.



Zijn club Dortmund heeft maandag laten weten dat de Rode Duivel positief getest heeft op het coronavirus. "Hij heeft zondag en maandag geen contact gehad met de rest van de ploeg en is na de positieve test meteen in isolatie gegaan", klinkt het bij de club.



"Alle andere spelers of leden van de staf zijn gevaccineerd of hersteld van het virus. Bijkomende quarantainemaatregelen zijn niet nodig", zegt Dortmund nog.



Thorgan Hazard is al de tweede Rode Duivel die positief test na de interlandbreak. Ook Kevin De Bruyne zit in isolatie na een positieve test.

Als klap op de vuurpijl openbaarde Wolfsburg niet veel later dat ook Koen Casteels out is na een besmetting. Hij speelde vorige dinsdag met de Belgen tegen Wales.



Wolfsburg geeft mee dat de keeper twee keer gevaccineerd is en zondagavond klachten kreeg. Ook hij zondert zich af.