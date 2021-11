Gevaccineerde Kevin De Bruyne test positief op coronavirus

Manchester City-coach Pep Guardiola maakte het nieuws vanmiddag bekend in aanloop naar de competitiematch van zondag tegen Everton.

"Kevin De Bruyne heeft positief getest op het coronavirus. Hij moet 10 dagen in quarantaine", zei hij.

"Hij is hier in Manchester en moet goed herstellen. Zijn gezondheid gaat nu boven alles", sprak Guardiola, die liet weten dat De Bruyne gevaccineerd is. "Daarom hoop ik dat de symptomen miniem blijven."

"Hij zal zo snel mogelijk terugkeren", besloot de coach.