De Bruyne openhartig over moeilijk seizoen: "Daar had ik voor Italië niet aan gedacht"

Bij de Rode Duivels rekenen ze morgen op Kevin De Bruyne voor assists tegen Estland. Maar bij City liep het de voorbije maanden niet geolied voor De Bruyne, die dit seizoen nog droog staat qua assists in de Premier League.

Wat is de reden? De Bruyne keert daarvoor terug naar de maand juli. "Na het EK had ik normaal gezien 3 weken vakantie. Als persoon moest ik in die weken tot rust kunnen komen", vertelt De Bruyne.





"Maar na een week zat mijn enkel helemaal opgezwollen. Ik had heel veel pijn. Ik was al bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen die 2 weken later begon. Zowel mentaal als fysiek had ik daardoor geen rust."

"Het gevolg was dat ik een maand out was toen ik naar City terugkeerde. Dat was iets waar ik niet aan gedacht had voordat ik de match tegen Italië moest spelen."

De Bruyne verwijst naar die EK-match tegen Italië, omdat hij in de kwartfinales de pijn moest verbijten door een enkelblessure (gescheurde enkelligamenten). Een souvenir van een zware tackle die hij incasseerde in de 1/8e finales tegen Portugal.