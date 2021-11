Wat is er aan de hand met Kevin De Bruyne?

Geen Rode Duivel had de voorbije seizoenen een grotere viraal-factor dan Kevin De Bruyne.

Elke week ging er op het internet wel een wonderlijke doorsteekbal of fenomenaal doelpunt van de Belg de wereld rond. Of een waanzinnige statistiek over zijn aantal assists en geslaagde passes.

Dit seizoen duikt KDB minder op in de tijdslijnen.

Het algoritme van Twitter brengt de laatste weken al eens vaker een kritische tweet met negatieve cijfers naar boven.

Ook Wim De Coninck merkt een verschil in de prestaties van De Bruyne. "Kevin haalde de voorbije jaren regelmatig een 8 of 9 op 10", klonk het in De Tribune. "In mindere matchen was dat telkens nog een 7. Zelfs wanneer het moeizaam ging, vond hij nog een oplossing. De laatste tijd is dat iets minder het geval."