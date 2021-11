Smaakmaker Ali Gholizadeh tekent voor 4 jaar bij in Charleroi

Charleroi ligt dan wel uit de Beker van België, in de competitie is het aan een stevige opmars bezig. Na de interlandbreak won Charleroi elke wedstrijd en is het opgeklommen naar een gedeelde 4e plaats.

Ali Gholizadeh, die in de laatste 4 competitieduels telkens goed was voor een doelpunt, heeft de gelegenheid gegrepen om een verbeterd contract af te dwingen. De 25-jarige Iraanse international tekent voor 4 jaar bij in Charleroi.