Cristiano Ronaldo verwelkomt binnenkort nog een tweeling

Ronaldo (36) heeft al 4 kinderen, waaronder een tweeling. Met zijn Spaanse vriendin Georgina Rodriguez kreeg hij in november 2017 een dochtertje Alana Martina.



In juni 2010 werd hij voor het eerst vader van een zoon, Ronaldo wil niet zeggen wie de moeder is van Cristiano Jr. In juni 2017 kwam de tweeling Eva en Mateo ter wereld met een Amerikaanse draagmoeder.



En binnenkort zal het ten huize Ronaldo-Rodriguez nog wat drukker worden. "We zijn in de wolken dat we een tweeling verwachten. Onze harten zitten vol liefde. We kunnen niet wachten om jullie te ontmoeten", maakte Ronaldo het nieuws op zijn sociale media bekend.

In minder dan een uur werd het beeld al bijna 9 miljoen keer geliket.