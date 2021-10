Standard moet sterkhouder Selim Amallah enkele weken missen

Selim Amallah blesseerde zich afgelopen weekend in de wedstrijd tegen OH Leuven. De sterkhouder van de Rouches bleef toen bij de rust in de kleedkamer.



Standard heeft nu laten weten dat Amallah door de blessure enkele weken buiten strijd is. De Luikenaars schatten zijn onbeschikbaarheid op zo'n 4 à 6 weken.



De 24-jarige Amallah maakte dit seizoen al 2 goals en leverde 2 assists in 9 competitieduels.