Van Aert: "WK in Leuven zal blijven hangen, maar een mens moet vergevingsgezind zijn"

Dat Remco Evenepoel achteraf in Extra Time Koers openlijk de Belgische WK-tactiek in vraag stelde, heeft Wout van Aert geprikkeld. Daar kwam nog bij dat hij er de volgende dag tijdens zijn verkenning van Parijs-Roubaix uiteraard vragen over kreeg. Het had allemaal anders gekund, vindt Van Aert.

"Het waren ten eerste uitspraken die we intern hadden moeten bespreken", zei hij in De Tribune. "Daar was ruimte voor binnen de ploeg, want we waren na de koers nog even samen. Of Remco had het nog later kunnen doen, maar ik denk niet dat een tv-studio de goede plaats is."

"En inhoudelijk vond ik het een beetje raar dat hij wist wat de tactiek was, maar dat hij achteraf beweerde dat het allemaal niet zo duidelijk was en hij toch ook voor zichzelf wou rijden. De bondscoach was nochtans heel duidelijk geweest toen hij Remco selecteerde. Voor mij kwamen de uitspraken uit de lucht vallen."

Er was ondertussen wel al contact tussen de 2 Belgische toppers. "Tijdens mijn verkenning van Parijs-Roubaix kreeg ik natuurlijk vragen over wat Remco had gezegd. Dat is Remco ook opgevallen en toen heeft hij me gecontacteerd. Dat was vrij kort. Grote stappen zijn er niet gezet om het uit te klaren, maar dat zal wel nog komen."