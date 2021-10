Piekte Van Aert te vroeg dit najaar? "Voelde niet als neerwaartse spiraal"

Met zijn sterke prestatie in de Ronde van Groot-Brittannië en zeker ook op het WK tijdrijden leken de sterren voor Wout van Aert goed te staan voor de laatste 2 belangrijke koersen van zijn jaar. Toch vielen het WK in Leuven en Parijs-Roubaix ietwat tegen.



"Als je ziet hoe makkelijk ik in Groot-Brittannië won, dan valt er inderdaad iets voor te zeggen dat ik wat over mijn piek was. Toch vind ik dat een te makkelijke conclusie. Zo was mijn gevoel gisteren beter dan op het WK."

"Je kunt het peloton in Groot-Brittannië ook niet vergelijken met dat op het WK of Roubaix. Met de benen van gisteren had ik misschien ook een rit gewonnen in Engeland."

"Ik had gisteren ook niet het gevoel dat ik er het maximale heb uitgehaald. Op Carrefour de l'Arbre heb ik nog geprobeerd een schifting te maken, maar Yves (Lampaert) en ik zaten wat gevangen. Ik vond dus niet dat ik in een neerwaartse spiraal zat."