Yorbe Vertessen maakt eerste Europese goal voor PSV: "Heel veel potentieel"

Bekijk de goal van Yorbe Vertessen tegen Sturm Graz

"Yorbe is een nuttige speler met veel potentieel"

In de Eredivisie had PSV het de voorbije weken moeilijk, maar daar was gisteren in de Europa League niets van te merken. PSV domineerde tegen Sturm Graz en zette het duel vlot naar zijn hand: 4-1.

Een van de uitblinkers bij PSV was Yorbe Vertessen. De 20-jarige aanvaller viel iets na het uur in en legde de eindstand vast met een knappe goal. Hij draaide zich knap vrij en trapte de bal met zijn linker in de benedenhoek.

Hij kreeg voor zijn prestatie lof van zijn coach. "Yorbe is een heel nuttige speler met veel potentieel", zei Roger Schmidt. "De concurrentiestrijd is groot op zijn positie, maar hij kan het team altijd helpen."