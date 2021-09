Lawrence Visser debuteert als CL-scheidsrechter in Bernabeu

Een mooie affiche dus voor het Champions League-debuut van Lawrence Visser. De 31-jarige Belgische ref mag dinsdag in Bernabeu de match tussen Real Madrid en Sheriff Tiraspol fluiten.



Het is van Frank De Bleeckere in 2011 geleden dat er nog eens een Belgische scheidsrechter actief was in de Champions League. Lawrence Visser floot eerder al wel enkele wedstrijden in de kwalificaties van het kampioenenbal.