De WK-sluipschutters: verlies deze (schaduw)favorieten niet uit het oog

Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Sonny Colbrelli of Mathieu van der Poel: elke wielerliefhebber heeft zijn superfavoriet voor het WK wielrennen van aanstaande zondag, maar de deelnemerslijst bevat nog heel wat (min of meer) verborgen parels die vanuit de luwte kunnen toeslaan. Ontdek hier wie misschien net iets te veel en te lang onder de radar is gebleven.

Frankrijk: de derde hond

Julian Alaphilippe draagt rugnummer 1 en Florian Sénéchal heeft volgens zijn ploegbaas een plan, maar Benoît Cosnefroy is het Franse wapen waar het minst over gesproken wordt.



In de Bretagne Classic bewees de allrounder van AG2R in een rechtstreeks duel met zijn kopman dat hij mag gokken op een sprint(je). De bronzen medaille van het EK weet dankzij zijn 3e plaats in de Brabantse Pijl van vorig jaar ook wat hem zondag grotendeels te wachten staat.

Colombia: wie kent Gaviria nog?

De Colombiaanse bondscoach heeft de echte berggeiten een reis naar Vlaanderen bespaard, maar boegbeeld Rigoberto Uran zal wellicht een plan smeden om Fernando Gaviria in een gunstige positie naar Leuven te dirigeren. Je weet maar nooit dat de sprinter na enkele magere jaren eindelijk weer een vette vis verovert.

Duitsland: de man van de ultieme uitval

Als John Degenkolb en Pascal Ackermann de slijtageslag niet overleven, dan hebben de Duitsers met Nils Politt nog altijd een hardrijder achter de hand die met een late uitval alles of niets kan spelen. Lacht hij net als in de Tour zijn tanden bloot?

Denemarken: Valgren is weer springlevend

Als Frankrijk voor het WK voetbal van afgelopen zomer twee volwaardige selecties had kunnen afvaardigen, dan gaat die vlieger voor dit WK zeker op voor de Denen.



Kasper Asgreen en Magnus Cort Nielsen worden het vaakst geciteerd, maar Michael Valgren was vorige week heer en meester in enkele lastige Italiaanse koersen. De ex-winnaar van de Amstel en de Omloop voelt zich dus thuis op alle domeinen die dit WK-parcours herbergt.

Slovakije: nieuwe kans op geschiedenis

De drievoudige wereldkampioen lijkt al enkele jaren over zijn hoogtepunt, maar Peter Sagan kan op zijn 31e nog altijd geschiedenis schrijven met een vierde regenboogtrui.



Na zijn opgave in de Tour en operatie aan zijn knie zoekt Sagan nog naar een stel wonderbenen, maar niemand trekt graag met de Slovaak naar de finish in Leuven.

Spanje: het vacuüm na de val van Valverde

De armada trekt zonder veteraan Alejandro Valverde naar de oorlog en moet zijn geld inzetten op een tactiek van wieltjeszuigen en uitpakken in een groepssprintje. Dat is een scenario waarbij Alex Aranburu al meermaals een podiumplek heeft bemachtigd.

Australië: het voorbeeld van Milaan-Sanremo

Hij gelooft naar eigen zeggen rotsvast dat het parcours niet te zwaar is voor zijn korte beentjes, maar Caleb Ewan was een schim van zichzelf in de Ronde van Luxemburg en kneep na twee ritten de remmen dicht.



Dat hoeft de pret niet te bederven: in Tirreno-Adriatico verdween hij ook snel uit koers, maar nog geen 10 dagen later was enkel Jasper Stuyven te sterk en te slim op de Via Roma.

Portugal: almachtige Almeida?

Rui Costa sloeg in Firenze in 2013 verrassend toe, Joao Almeida droomt stiekem van een herhaling. De ambitieuze en eergierige Portugees heeft amper ervaring op de Vlaamse wegen, maar zijn explosiviteit en sprintsnelheid zijn wapens waarmee hij naar de oorlog kan trekken. In de Ronde van Luxemburg bewees hij dat zijn najaarsvorm niet afzwakt.

Tsjechië: wereldkampioen in het veld, wereldkampioen op de weg?

Dit voorjaar leek Zdenek Stybar te vliegen richting de belangrijkste kasseiafspraken, maar hartproblemen gooiden roet in het eten. De Tsjech had naar eigen zeggen vooral nood aan competitieritme en heeft in de Vuelta kilometers kunnen malen.



In de Primus Classic was hij zaterdag met een 7e plaats op de afspraak en de 35-jarige voormalige crosser heeft nog geen zekerheid over zijn toekomst. We weten allemaal hoe gevoelig ploegbaas Patrick Lefevere is voor een regenboogtrui in zijn team.

Polen: ze staan er altijd op een WK

Michal Kwiatkowski is een van de wereldkampioenen die Patrick Lefevere al op zijn loonlijst heeft gehad. De Pool fietste in Groot-Brittannië geen spraakmakende resultaten bij elkaar, maar de Polen spelen altijd een rol van betekenis op een WK. Wordt het een bijrol of een hoofdrol?

Groot-Brittannië: de winnaar van de Brabantse Pijl

Na zijn onderonsje voor eigen volk met Wout van Aert is Ethan Hayter gestegen in de pikorde, terwijl Tom Pidcock geruisloos afzakt naar ons land. Zijn Vuelta was anoniem na het uitgebreide olympische feest, maar dankzij zijn zege in de Brabantse Pijl heeft het Britse rastalent uiteraard een streepje voor.

Slovenië: Roglic en de erfenis van Imola

Dat de Sloveense weelde bijzonder groot is, heeft iedereen al aan den lijve ondervonden. Matej Mohoric wordt het speerpunt, Tadej Pogacar kan een bliksemafleider zijn en ook Primoz Roglic zal een rugnummer opspelden.



Vorig jaar was Roglic in Imola nog een protagonist in de finale, al waren veel Belgen geprikkeld over zijn beperkte arbeid in de finale. Is de winnaar van de Vuelta fysiek en mentaal nog fris genoeg na een slopend seizoen? Na de Ronde van Spanje heeft hij geen competitie meer gereden.

VS: de lefgozer met de baard

Quinn Simmons had het gezien zijn prille leeftijd ook bij de beloften kunnen proberen, maar een uitdaging schrikt de 20-jarige juniorenwereldkampioen van Yorkshire 2019 niet af. Hij heeft de Vuelta in de benen en leek in die Ronde van Spanje te groeien. Is hij al matuur genoeg om een woordje mee te praten?

Zwitserland: net op tijd weer de oude?

Wie won er vorig jaar brons in Imola? Marc Hirschi was in 2020 alomtegenwoordig in het najaar, maar na zijn spraakmakende transfer kwam hij dit seizoen erg moeizaam op dreef.



Een 6e plaats op het EK en ritwinst in de Ronde van Luxemburg onderstrepen dat hij stilaan weer kan klauwen. Misschien wel zoals op het WK voor beloften in 2018?

Nederland: een verrassing zoals in Brussel

Fit of niet, Mathieu van der Poel zal sowieso de druk wegnemen bij Nederland. Dat schept een ideale uitgangspositie voor Mike Teunissen. De ploegmaat van Wout van Aert is bezig aan een zeer regelmatig najaar en kan speculeren op zijn sprint. Hij droomt zelf stiekem van een herhaling zoals bij de Grand Départ in Brussel in 2019.

Noorwegen: koele kikker Kristoff

Steeds meer stemmen speculeren op een sprint van een gedecimeerd peloton in de Leuvense straten. Na een harde koers verlies je dan beter Alexander Kristoff niet uit het oog. De bonkige Noor zal na zijn twee ritzeges in Duitsland geloven in zijn succesrecept: aanklampen en toeslaan.

Italië: weggehouden van het EK, sprintwapen voor het WK?