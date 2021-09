Beerschot zorgt voor eerste trainersontslag: Peter Maes moet weg na 1 op 21

In mei nog veel vertrouwen met contract van 3 jaar

Peter Maes maakte naam als doelman van Lommel, Anderlecht, Beveren, Standard en Germinal Beerschot, als coach boekte hij successen met KV Mechelen, Lokeren en Genk.



Maes, toen weer bij Lokeren, kwam in 2018 in opspraak in Operatie Zero, waarin zijn makelaar Dejan Veljkovic een spilfiguur was. In oktober 2019 bood Lommel hem een nieuwe start, hij bedankte met het behoud in 1B.



Blijven mochten hij niet na de overname door de City-groep. In december 2020 werd hij de brandweerman bij STVV, dat hij op zijn beurt van het behoud in 1A verzekerde.



STVV wilde graag met Maes voort, maar Beerschot lokte hem weg met een contract van 3 jaar. Beerschot rekende op Maes' ervaring om de club door het vaak moeilijke 2e jaar in 1A te loodsen.

De uitspraak van voorzitter Francis Vrancken bij Maes' aanstelling als opvolger van Will Still - "Hij zal ons met veel spelvreugde door ons 2e jaar in 1A leiden" - komt als een boemerang in zijn gezicht terug.