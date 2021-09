STVV duwt zijn ex-coach Peter Maes en Beerschot nog wat dieper in de put

Beerschot-STVV in een notendop:

Beerschot versiert kansen, maar mist scherpte

De Beerschot-spelers hadden de boodschap begrepen, maar misten scherpte in de afwerking. Vooral Noubissi zorgde voor de rust voor gevaar. Oog in oog met doelman Schmidt besloot hij te slap.

Peter Maes: "Ik geeft mezelf voor 200 procent"

Peter Maes was teleurgesteld, maar zag ook positieve zaken. "Ik heb een heel strijdvaardig Beerschot gezien. De ploeg speelde op de manier zoals ik het wou", vertelde de Beerschot-coach.



"Het was een van de eerste keren dat we de wedstrijd grotendeels beheerd hebben."

"We geven een halve kans weg in de hele wedstrijd en we verliezen. Dat is zwaar om te dragen. We zitten in een periode dat alles een beetje tegenvalt."

"Ook al hebben we nu maar 1 op 21, onze ploeg maakt progressie. Het is jammer dat de spelers niet beloond worden met punten."

Is er sprake van een crisis op Het Kiel? "Ik weet waarmee we bezig zijn. Het was een van onze betere wedstrijden. Maar ik begrijp dat de fans ontevreden zijn. We hebben 1 op 21, dat is te weinig."

Hoe zeker is Maes nog van zijn positie? "Als coach ben je nooit zeker van je positie. Ik stel vast dat de jongens nog willen werken en alles geven. Dan is het aan de coach om zichzelf voor 200 procent te geven en dat doe ik ook."