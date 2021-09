Antwerp probeert Lamkel Zé vandaag in Slovakije te stallen

Er leek al vaak een punt te staan achter de samenwerking tussen Lamkel Zé en Antwerp, de club en fans waren meermaals zijn fratsen beu, maar telkens opnieuw kwam het tot een verzoening.



Tot in juli de Kameroense aanvaller zichzelf nog maar eens in de etalage zette. De nieuwe coach Brian Priske rekende niet op hem en verhuisde hem naar de B-kern. Antwerp zocht naarstig naar een oplossing, maar na de deadline van de Belgische transfermarkt (vorige week dinsdag) zat Lamkel Zé nog steeds op de Bosuil.



In sommige andere landen sluit de zomermercato later, zo ook in Slovakije, waar 6 september D-day is.



Lamkel Zé is gisteravond alvast op het vliegtuig gestapt richting Dunajska Streda, de stad van DAC 1904. De Hongaarse coach Antal Nemeth zoekt dringend aanvallende versterking, omdat DAC zijn vaste spitsen van de hand deed.



De Hongaarse topschutter Janos Hahn kwam al. Bij Lamkel Zé is niks zeker tot het zeker is: afwachten of Antwerp en de Kameroener even van elkaar verlost zijn.