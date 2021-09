Vandenbempt richt zich tot Martinez: "Topsportklimaat niet gebaat bij te veel gemoedelijkheid"

Exact twee maanden na de deceptie tegen Italië beginnen de Rode Duivels vanavond aan een nieuwe cyclus in Estland. "Maar het echte laboratorium komt pas later", weet Peter Vandenbempt, die benieuwd is naar het (selectie)beleid van Roberto Martinez richting WK. "Misschien moet hij eens een stroomstoot door de groep sturen."

Estland, Tsjechië en Wit-Rusland. Dat is het weinig sprankelende drieluik waarmee de Rode Duivels het post-EK-tijdperk aanvatten. Drie duels die de nationale ploeg een stap dichter bij het WK van 2022 kunnen brengen. Al lijkt dat slechts een formaliteit. Ook Peter Vandenbempt tempert vanuit Tallinn de sportieve waarde van de wedstrijden. "Het belangrijkste is geen stommiteiten uithalen", benadrukt de commentator. "Maar met het oog op het WK in Qatar zullen we niets leren. Estland staat op plaats 110 op de FIFA-ranking tussen Guinea-Bissau en Noord-Korea, tegen Wit-Rusland werd het in de heenmatch 8-0."

Martinez hoefde voor deze interlands geen keuzes te maken, want die waren er niet. Peter Vandenbempt

Bovendien leert de geschiedenis dat indrukwekkende kwalificatiecampagnes allerminst garanties bieden voor grote toernooien. Alleen de match tegen Tsjechië vindt Vandenbempt dan ook een waardige test. "In de heenmatch was het kantje-boord (1-1, red.). Als Martinez zegt dat jonge spelers klaar zijn, dan moeten ze tegen Tsjechië spelen. Maar het echte laboratorium wordt de Final Four van de Nations League." Te meer omdat de bondscoach deze interlandsperiode niet voor dilemma's werd gesteld bij zijn selectiepolitiek. "Echt interessant was het geweest om de keuzes van Martinez te zien als iedereen fit was", aldus Vandenbempt. "Zou Chadli er dan nog bij zijn? En zou Mertens nog altijd de voorkeur krijgen op Doku? Door de vele afwezigheden hebben deze interlands weinig waarde met het oog op de toekomst. Martinez hoefde geen keuzes te maken, want die waren er niet."



"Het is nú het moment om iets te proberen"

Toch klonk de vraag na het EK luid om de selectie een fris gelaat richting toekomst te geven, ook bij Vandenbempt. "Zeker in de verdediging is er nood aan nieuw bloed", vindt hij. "Wel, dan is het nú het moment om iets te proberen." "Vertonghen en Vermaelen zijn er niet bij. Moeten de twee nieuwe vervangers dan Boyata en Denayer zijn? Of jongens waarvan we denken dat ze op termijn een hoger niveau zullen halen? Ik denk dan aan Vanheusden, het zou mij boeien om hem wedstrijden te zien spelen."

Alleen verwacht Vandenbempt niet dat Martinez het roer zal omgooien. "Uit de communicatie van de bondscoach leid ik niet af dat hij vindt dat er veel moet veranderen." "Er is op het EK 4 keer gewonnen en mits een beetje geluk was dat ook tegen Italië gelukt", klinkt het. Dat zijn niet de woorden van een coach die het op een andere manier gaat aanpakken."

Het mag gerust eens wat heviger, zodat de vonken er meer afspatten. Een topsportklimaat is niet gebaat bij te veel gemoedelijkheid. Peter Vandenbempt