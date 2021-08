Rein Taaramäe, van gelukkigste ziel naar pechvogel: "Maar ik blijf lachen"

Rein Taaramäe won maandag in de Vuelta en kreeg de rode leiderstrui op de Picon Blanco als toetje.

De Est gaf dat shirt gisteren al bijna uit handen na een schuiver in de finale, maar zijn tijdsverlies werd geschrapt aangezien de crash binnen de laatste 3 kilometer was gebeurd.

Vandaag had Taaramäe minder geluk. Op 11 kilometer van de aankomst deelde hij opnieuw in de klappen en een terugkeer naar het peloton was uitgesloten.

"Ik kon de val ontwijken, maar andere renners zijn op me ingereden. Het duurde een eeuwigheid voor ik me kon losmaken", vertelt de Est over de tumultueuze finale.

"Het was daarna onmogelijk om het gat van 1 minuut te dichten. Het is jammer dat ik de trui op deze manier verlies, maar dat is een onderdeel van koersen."

"Ik had vandaag minder geluk dan gisteren, maar ik ben niet verdrietig. Ik verkies om mijn glimlach te bewaren en om aan die twee magische dagen in het rood te denken."

"En ik draag nu de bergtrui. Dat kan een doel worden. Of misschien ga ik wel voor een tweede ritzege."