Kapitaalinjectie van 20 miljoen euro: Club Brugge gaat in zee met Orkila Capital

Na de mislukte beursgang heeft Club Brugge nu een financiële inkomstenbron gevonden. "Orkila Capital is een investeringsfonds met meer dan 15 jaar ervaring in sport, media, entertainment en B2C markten in Europa en de VS", staat er te lezen op de website van blauw-zwart.

Voorzitter Verhaeghe: "Ik ben zeer trots"

"Ik ben zeer trots om vandaag een zeer duidelijke, stabiele en mooie toekomst voor Club Brugge te kunnen aankondigen", zo reageert voorzitter Bart Verhaeghe. "Ik ben ervan overtuigd dat onze ervaring in het internationale voetbal, gecombineerd met de uitvoerige expertise van Orkila met hun uitgebreid portfolio, een stabiele basis vormen om onze groei te consolideren in een snel veranderende voetbal- en businesswereld."

"We zijn vereerd om een minderheidsaandeelhouder te worden in Club Brugge, waarvan we geloven dat het één van de topmerken in de Europese sportwereld is", vertelde Jesse Du Bey, Managing Partner van Orkila Capital.